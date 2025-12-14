Lukaku ci sarà in Supercoppa? Filtra una sensazione chiara da Castel Volturno

vedi letture

Romelu Lukaku sarà a disposizione del Napoli per la Supercoppa Italiana. Dopo settimane di voci e ipotesi sul suo rientro, con la possibilità – poi sfumata – di rivederlo già in campo per Roma-Napoli, arriva la decisione definitiva. Antonio Conte ha sempre predicato cautela, ribadendo in conferenza stampa la volontà di attendere il completo recupero dell’attaccante belga, evitando accelerazioni rischiose.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte e lo staff medico hanno scelto la linea della prudenza ma anche dell’apertura: Lukaku partirà con la squadra per Riyadh e sarà convocato per la Supercoppa, accomodandosi inizialmente in panchina. Una notizia importante per il tecnico azzurro, che dall’inizio della stagione non ha mai potuto contare sul suo totem, fermatosi già ad agosto durante il ritiro di Castel di Sangro in un’amichevole. Un rientro graduale, ma che rappresenta un segnale incoraggiante per il Napoli.