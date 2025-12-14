Champions snobbata? Repubblica: "Conte convinto di qualificarsi a gennaio"

Antonio Conte e l'ossessione per lo Scudetto. Non lo scopriamo di certo oggi, ma il suo rendimento in campionato è di gran lunga superiore rispetto a quello nelle altre competizioni. E lo sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica: "Gli azzurri stanno onorando al meglio il ruolo di detentori del titolo e sono riusciti a resistere anche ai continui colpi bassi dell’emergenza. I tifosi iniziano a sospettare che si tratti di una strategia e aspettano come prova del nove la Supercoppa italiana, in programma da giovedì in Arabia Saudita.

Di qui la decisione del Napoli di dare la priorità al campionato, anche perché la nuova formula della Champions League concede più margini di errore. Conte è convinto di centrare a gennaio il traguardo dei sedicesimi, nelle ultime due partite con Copenaghen e Chelsea. De Laurentiis aspetta con fiducia, nonostante non sia un mistero la sua predilezione per la ribalta internazionale. Il presidente vuole allargare i confini del brand azzurro e ci terrebbe pure alla vetrina araba della Supercoppa".