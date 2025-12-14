Spazio ancora allo stesso tridente: Conte sorride guardando le ultime gare

Il Napoli affronterà l'Udinese oggi alle 15 e Antonio Conte dovrebbe riproporre ancora il tridente Neres-Lang-Hojlund. Il Corriere dello Sport lo scrive e si sofferma prima sull'attaccante danese e l'ex Benfica, poi anche sull'olandese: "È nato un tandem, insomma, una di quelle coppie che in campo vanno a memoria: lui cerca l’altro e si trovano sempre. Mix tremendo: la fantasia sudamericana e la potenza nordica. A beneficiarne è stato il Napoli, certo, tutta un’altra squadra da quando Conte ha cambiato sistema e aumentato l’impatto offensivo: Neres e Lang alle spalle di Hojlund, centravanti moderno che fa la boa e attacca lo spazio. Pensieri rapidi e le gambe anche di più: il contropiede David-Rasmus-David a cento all’ora contro la Roma è il simbolo della varietà di colpi confezionati dai due.

E Lang, beh, è il terzo uomo di questa sorta di tridente che anche oggi contro l’Udinese dovrà trascinare il Napoli come è accaduto sistematicamente dopo la pausa. Tre giornate e tre vittorie prestigiose: Atalanta, Roma, Juve".