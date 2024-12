Ultime sul rientro di Kvara: Conte ha già preso una decisione sugli esterni per il Genoa

Ha già saltato la trasferta di Udine per la lesione di basso grado al collaterale mediale del ginocchio destro rimediata contro la Lazio.

Khvicha Kvaratskhelia è al lavoro per rientrare in campo dopo l'infortunio subito contro la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere il suo rientro tra i convocati per la sfida di sabato a Marassi: "Per il resto, tutto da valutare il ritorno di Kvaratskhelia nell’elenco dei convocati per Genova: ha già saltato la trasferta di Udine per la lesione di basso grado al collaterale mediale del ginocchio destro rimediata contro la Lazio.

Nei prossimi due giorni bisognerà capire se riuscirà a partire oppure se rientrerà direttamente il 29 dicembre al Maradona con il Venezia. A prescindere dalla sua convocazione, comunque, nel tridente che Conte schiererà dal primo minuto ci sarà Neres a sinistra, con Politano a destra e Lukaku a recitare da centravanti".