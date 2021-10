Un altro rinforzo dalla sosta: Spalletti può contare finalmente sul suo moto perpetuo

La coppia Fabian-Anguissa sta facendo molto bene in mediana, ma Luciano Spalletti può finalmente contare anche su un altro centrocampista: Diego Demme. Quest'ultimo è ancora lontano dal suo rendimento migliore, ma la sosta lo sta aiutando a riproporsi come elemento fondamentale per il Napoli. Il feeling con l'allenatore è stato immediato, l'italo-tedesco avrà il suo spazio: Spalletti ha bisogno del suo moto perpetuo. A riportarlo è La Repubblica.