Un milione al Maradona: effetto Conte, numeri record quest'anno

vedi letture

"È fragile il muro del milione, si sta sgretolando al passare delle giornate: il Maradona è pronto a registrare un traguardo record prima che l’annata si concluda", si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. I numeri a Fuorigrotta sono straordinari e confermano la passione dei napoletani e il sostegno della città alla squadra, a Conte, al club.

"Solo per il campionato, il totale di spettatori è pari a 701.421 a cui aggiungere, oltre ai tifosi presenti col Modena, anche i 50.100 col Palermo ai sedicesimi. Siamo già oltre gli 800.000 complessivi in stagione e con altre cinque partite in casa, seguendo la scia della media attuale, quota un milione verrà raggiunta già alla 36ª giornata, la penultima a Fuorigrotta: Napoli-Genoa. Si giocherà nel weekend del 10-11 maggio".