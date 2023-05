Un mix tra possesso e verticalità: ecco perché è nata l'idea Luis Enrique

"In ogni caso bisognerà procedere senza fretta perché Italiano sarà impegnato fino al 7 giugno, alla notte della finale di Conference League".

Per De Laurentiis è tempo di pensare al futuro e affrontare i nodi Spalletti e Giuntoli che hanno in comune il legame per un altro anno con il Napoli e la voglia di essere liberati, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno: "La continuità tattica è il valore di riferimento, l’idea è proseguire sulla scia dell’attrazione per il calcio totale, che sappia mescolare l’educazione al palleggio ad un’anima verticale. Nasce così l’idea Luis Enrique ma bisogna attendere, capire se ci sono i margini per sferrare l’assalto, studiando cosa faranno club come Paris Saint Germain e Tottenham che stanno lavorando per l’avvicendamento in panchina.

Le alternative sono Conceicao, Italiano e Thiago Motta. In ogni caso bisognerà procedere senza fretta perché Italiano sarà impegnato fino al 7 giugno, alla notte della finale di Conference League".