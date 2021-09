Un pari che vale quasi come un successo: Spalletti sorride per la mentalità

Non è arrivata neppure al decimo tentativo nelle Coppe la vittoria in Inghilterra per Spalletti, ma il 2-2 contro il Leicester vale quasi come un successo. Il tecnico sorride per la personalità mostrata dalla sua squadra e per lo show di Victor Osimhen, alle sue prime due reti europee con il Napoli. L'Europa League ha offerto la possibilità anche di approfondire per l'allenatore la conoscenza del suo organico che ha confermato di essere abbastanza organizzato dal centrocampo in su, mentre la difesa sperimentale ha continuato a ballare troppo, specie sugli esteri.

Il merito del Napoli però è sicuramente stato quello di rimanere aggrappato alla partita, salvo poi rimetterla in carreggiata con l'aiuto dei cambi e di un super Osimhen. A riportarlo è La Repubblica.