Un solo cambio di formazione e un dubbio: le scelte di Gattuso per la Fiorentina

Saranno poche le novità di formazione di Gattuso in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. In mediana potrebbe rivedersi Demme, in attacco possibile conferma per Lozano, ci sarà sicuramente Osimhen come prima punta. Un solo cambio, dunque, massimo due, se Ospina dovesse prendere il posto di Meret. Gattuso segue la strada della continuità per una partita importantissima. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.