Una stagione in crescendo: ora Rrahmani può diventare un punto fermo

Niente Europei per Amir Rrahmani, che dunque sarà uno dei primi a raggiungere il ritiro nel mese di luglio. E, secondo il Corriere del Mezzogiorno, l'ex Hellas Verona, dopo una stagione in crescendo, è destinato ad essere un perno del Napoli: "Quest’anno, il 27enne kosovaro, si è messo in evidenza con ottime prestazioni, procurando due rigori e segnando anche un gol in 20 presenze stagionali. In prospettiva può diventare un punto fermo del Napoli se riesce a limare alcune sue incertezze, soprattutto in fase di costruzione dal basso.ì",