Under, c'è l'ok di Gattuso all'operazione: Giuntoli pronto ad alzare l'offerta

La scelta di puntare su Under è stata condivisa da Rino Gattuso. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come al tecnico azzurro convinca la pista turca come erede di Callejon in quanto 'ne apprezza il dinamismo e la capacità di saltare l’uomo e, dunque, la possibilità di poter creare la superiorità numerica, soprattutto nelle ripartenze. Resta da convincere la Roma ad abbassare le pretese. Il Napoli potrebbe rivedere la prima offerta, aggiungendo qualche altro milione in bonus".