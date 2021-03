Unico, inimitabile Dries Mertens: con lui la Champions è possibile

Unico, inimitabile Dries Mertens. Si esalta il ritorno al gol dell'attaccante belga sull'edizione odierna di Tuttosport: "Non era titolare dalla gara in cui si procurò la distorsione alla caviglia, il 16 dicembre a Milano contro l’Inter, e nel derby campano ha avviato il successo del Napoli, poi certificato da Politano, e ha pure riscaldato il rimpianto di Gattuso, costretto per due mesi e mezzo, a fare a meno del miglior bomber della storia partenopea.

Mertens è tornato e gli azzurri sono sempre in corsa per un posto in Champions, ancora di più adesso che l’infermeria si sta svuotando e l’ambulanza non ulula più come da metà novembre in avanti".