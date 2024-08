Urgono acquisti: ADL è in barca, ma gli basta un bottone per dare l'ok

Il Napoli ha bisogno di altri pezzi fondamentali per rigenerare corpo e anima e mettere Conte nelle condizioni di poter scegliere

Acquisti, altri, urgenti: De Laurentiis ha già investito tanto e bisogna dargliene atto - oltre 80 milioni a fronte di una dozzina di milioni di incassi -, ma la squadra ha lacune strutturali, oltre a grandi buchi nell’anima, che dovranno essere colmate per tornare subito in Champions. Il Corriere dello Sport scrive così sul momento vissuto dal presidente del Napoli: "C’è un palese squilibrio tra elementi di enorme qualità e altri notevolmente meno pronti. Di questo e di altro hanno parlato ancora ieri presidente, allenatore e ds. Al telefono: Adl è fuori, naviga per altri mari, ma per dare il via a operazioni come quella di Neres basta spingere un bottone. Magari due o tre: era già chiaro, ma dopo la partita di Verona è diventata chiarissima la necessità di intervenire in fretta sul mercato.

Il Napoli ha bisogno di altri pezzi fondamentali per rigenerare corpo e anima e mettere Conte nelle condizioni di poter scegliere, variare, alternare: la coperta è ancora corta, cortissima a centrocampo e alla voce centravanti. Striminzita come la panchina esibita al Bentegodi: Folorunsho, Gaetano, Mario Rui e Osimhen sono sul mercato e non si allenano neanche più con il gruppo.