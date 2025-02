"Vara il 3-5-2 solido e produttivo, 10° risultato uitle di fila!", Conte promosso dai quotidiani

Terzo pareggio consecutivo per il Napoli di Antonio Conte, premiato con un 6 dalle pagelle de La Gazzetta dello Sport: "Il ritorno al 3-5-2, valorizza, anzi crea ex novo la coppia Raspadori-Lukaku. Ok Politano a destra. Scivola sul cambio Mazzocchi-Marin e prende il 2-2". Dello stesso avviso il Corriere dello Sport: "In emergenza totale vara un 3-5-2 solido ma poco produttivo. Nella ripresa cambia l'impatto offensivo con Politano a destra ma poi, al 40', è costretto a spostarlo e l'assetto salta. Decimo risultato utile in serie".

"Porta a casa il massimo considerando le scarse solizioni a cui può attingere", è invece il giudizio di Tuttosport. TuttoNapoli, invece, giudica più che sufficiente la gestione da parte del tecnico salentino: "In piena emergenza, cambia modulo e sfiora una vittoria importante". Buona prova, dunque, anche se la terza frenata potrebbe facilitare il sorpasso dell'Inter in classifica: "In piena emergenza decide di cambiare modulo. Passa al 3-5-2 e la sua squadra ci mette un po' a trovare i meccanismi giusti. Forse, però, lo fa anche per tenersi un'arma dalla panchina (Politano). Fa la sua mossa all'ora di gioco e trova il vantaggio, quindi ha ragione lui".

Le pagelle di Antonio Conte

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Repubblica: 6

Corriere della Sera: 6

Tutto Napoli: 6,5