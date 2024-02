Verso il Genoa: Mazzarri torna al 4-3-3 e rilancia due assenti di lunga data

Chi giocherà contro il Genoa sabato pomeriggio? Walter Mazzarri ha ancora qualche dubbio, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Chi giocherà contro il Genoa sabato pomeriggio? Walter Mazzarri ha ancora qualche dubbio, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Contro il Genoa Mazzarri cambierà qualcosa, passerà al 4-3-3 e anche nella scelta degli uomini ci saranno delle variazioni. Meret, neanche in panchina a San Siro a causa di una gastroenterite, è pienamente recuperato e potrebbe tornare tra i pali ripristinando le gerarchie con Gollini, Mario Rui dopo la squalifica che gli ha impedito di giocare a Milano è pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra.

Juan Jesus è squalificato, dovrebbe sostituirlo Natan che così ritroverebbe il campo dopo 56 giorni di stop per l’infortunio alla spalla destra. A centrocampo Zielinski va verso l’esclusione. Ci sono diverse idee per sostituirlo: Cajuste, Lindstrom o il debutto di Traorè. Tornerà il tridente Politano-Simeone-Kvaratskhelia per colpire il Genoa".