Vicario, Giuntoli ci prova. E l'Atalanta offre Gollini...

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive così sui possibili movimenti nel ruolo

Tante idee per il ruolo di portiere per la prossima stagione. In casa Napoli c'è grande incertezza nel ruolo e la società valuta tutte le possibili soluzioni. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive così sui possibili movimenti: “Tornando al mercato, sul fronte portieri resta da definire anche la posizione di Meret. Giuntoli, nel frattempo, ha aperto un fronte con il Cagliari per Vicario. L’Atalanta propone Gollini”.