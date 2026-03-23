Vice Di Lorenzo, il ds Manna si muove: tre i nomi sul taccuino

Vice Di Lorenzo, il ds Manna si muove: tre i nomi sul taccuino TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Napoli si muove già in ottica prossima stagione e, secondo quanto riportato da Il Mattino, una delle priorità sul tavolo riguarda il ruolo di vice Di Lorenzo. Il club azzurro starebbe lavorando da tempo per individuare un’alternativa affidabile al capitano, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato a valutare diversi profili.

Tra i nomi seguiti c’è ancora Juanlu Sanchez, ma non sarebbe l’unico candidato preso in considerazione. Piace infatti anche Wilfried Singo, classe 2000, profilo ritenuto interessante e seguito con attenzione, anche perché i rapporti di mercato con il Galatasaray restano vivi. Sullo sfondo c’è poi anche la pista che porta all’argentino Agustin Giay, classe 2004 in forza al Palmeiras, considerato però un investimento più rischioso, quasi una scommessa in prospettiva.