Vice-Meret, l'ultima parola spetta a Spalletti: due i candidati

Gli occhi del Napoli su Luis Maximiano, portiere del Granada che in Spagna continuano ad accostare al club azzurro

Gli occhi del Napoli su Luis Maximiano, portiere del Granada che in Spagna continuano ad accostare al club azzurro. Così sulla questione portiere l'edizione odierna di Repubblica: "Oltre al piano A, che prevede l’arrivo di un vice esperto come Salvatore Sirigu, ha ripreso infatti quota anche la seconda pista, con i rumors in arrivo dalla Spagna che riaccendono l’interesse per Luis Maximiano.

Il promettente numero uno portoghese, 23 anni, in uscita dal Granada, è stato messo sul mercato con una formula più appetibile: prestito con diritto di riscatto. L’interesse per il giocatore c’è e l’ultima parola a questo punto spetterà probabilmente a Luciano Spalletti: non c’è più tempo da perdere".