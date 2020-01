VIDEO - Cremonese, Gaetano si presenta: “A Napoli da mediano, ma sono un trequartista o seconda punta"

Nella conferenza stampa di presentazione, il centrocampista della Cremonese Gianluca Gaetano ha spiegato di voler seguire le orme di Gaetano Castrovilli, ora titolare alla Fiorentina in Serie A, che proprio in grigiorosso si è guadagnato la chance coi viola, parlando anche del suo ultimo anno a Napoli: “Sono felcie di essere qui, per crescere, giocare, fare esperienza nello spogliatoio con giocatori d'esperienza Se mi auguro di seguire le orme di Castrovilli? Assolutamente, Cremona è stata una parte fondamentale del suo percorso di crescita. - continua Gaetano che vestirà la maglia numero 10 – Caratteristiche? Sono un giocatore offensivo, prevalentemente come trequartista o seconda punta, sempre rivolto ad attaccare la porta, al dribbling, ai gol, a Napoli ho fatto questi mesi da mediano ma il mio ruolo è questo qui”. Di seguito il video tratto dai canali ufficiali del club