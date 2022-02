Villarreal-Juve, Gazzetta: "Il gol degli spagnoli era irregolare"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna propone la moviola di Villarreal-Juventus. Questo ciò che scrive il quotidiano sulla direzione di Daniel Siebert: "Il crollo dell’arbitro avviene nella ripresa. Al 65', l’azione che porta all’1-1 degli spagnoli è viziata da un fallo sulla caviglia, di Albiol su Vlahovic. Il direttore di gara lascia giocare.

Al 72' Rabiot entra con i tacchetti sul ginocchio di Chukwueze: era da rosso, non solo da giallo. E il VAR erroneamente non interviene. All'80'. Estupinan entra sì sulla palla, ma travolgendo McKennie: non scatta nemmeno il giallo, altro errore. Una buona? Al 21’ non c’è rigore per la Juve nel duello Foyth-Morata".

In generale il giudizio che viene dato a Siebert dal quotidiano è decisamente negativo con il voto di 4,5: "dopo un primo tempo in cui lascia più giocare che no, il tedesco affonda nella ripresa".