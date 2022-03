Zanoli o Malcuit? Spalletti non ha ancora deciso: le ultime da Castel Volturno

Contro l'Atalanta non ci sarà Di Lorenzo e Spalletti, come scrive il Corriere dello Sport, non ha ancora scelto il sostituto

© foto di ALBERTO LINGRIA

Contro l'Atalanta non ci sarà Di Lorenzo e Spalletti, come scrive il Corriere dello Sport, non ha ancora scelto il sostituto: "Zanoli non ne ha mai fatta una dall’inizio, dovrà pur cominciare: ma Atalanta-Napoli vale un pezzettino di scudetto e porta in sé anche il passaporto per una Champions che a quel punto, vincendo o semmai pareggiando, sarebbe quasi impossibile da smarrire. Malcuit nelle ultime dodici giornate ha avuto la possibilità di esprimersi solo a Cagliari, dopo l’infortunio passeggero capitato a Di Lorenzo: e dunque? C’è una maglia per due uomini, non si scappa, e i cinque allenamenti saranno sufficienti a Spalletti per decidere".