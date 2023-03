Zazzaroni a Ceferin: "Napoletani hanno vissuto giornata di deliri, vai all'area..."

Il presidente dell'UEFA Ceferin ha definito "inaccettabile" il fatto che "Le autorità italiane decidano semplicemente per il divieto ai tifosi"

Il presidente dell'UEFA Ceferin ha definito "inaccettabile" il fatto che "Le autorità italiane decidano semplicemente per il divieto ai tifosi", annunciando che l'UEFA "si è unita all’azione legale intentata dall’Eintracht Francoforte". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta ironicamente questa presa di posizione: "L’Illuminato sloveno ha ragione: esiste un modo assai più fantasioso per vietare la presenza dei tifosi ospiti ed è quello del Porto che ha lasciato fuori dallo stadio centinaia di sostenitori dell’Inter provvisti di regolare biglietto d’ingresso". Il giornalista prosegue: "Gli interisti se lo sono presi in saccoccia, mentre oltre 600 tedeschi senza titolo d’ingresso e intenzionati a devastare la città hanno fatto vivere a Napoli una giornata di deliri. Come premio hanno soggiornato gratuitamente al Royal Continental.