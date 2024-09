Zazzaroni avvisa i tifosi della Roma: "Hermoso all'Atletico non brillava in fase difensiva"

Accostato per settimane al Napoli prima del post su X in cui la società annunciava di non trattarlo, Mario Hermoso da svincolato alla fine ha scelto la Roma.

Il suo esordio, però, non è stato indimenticabile: sul gol del pari di De Winter la sua marcatura è a dir poco leggera. Ne parla anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo editoriale: "Hermoso è un centrale di buona tecnica, addirittura “arrogante” quando ha il pallone tra i piedi, ma anche all’Atletico Madrid non brillava nella fase strettamente difensiva. De Rossi dovrà soffermarsi molto sul pezzo".