Zazzaroni: "Diranno che Inter è vecchia, tutte balle! È la più forte ed è la favorita"

vedi letture

Questo il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dopo la sconfitta dell'Inter allo Stadium contro la Juventus

Questo il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dopo la sconfitta dell'Inter allo Stadium contro la Juventus. "Tutta Napoli, tutta Napoli per una sera ha tifato Juve (non ditelo troppo in giro): la sconfitta dell’Inter aggiunge un punto a Conte, mentre il pareggio dell’Atalanta non aveva fatto registrare ulteriori avvicinamenti.

Un anno dopo l’Inter ha 12 punti in meno: diranno che è vecchia, che Inzaghi non è più Inzaghi. Balle: nel calcio 2+2 non fa sempre quattro e l’Inter resta la più forte e la favorita".