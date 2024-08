Zazzaroni: "Dybala e forse Osimhen via. La Serie A si libera volentieri dei fenomeni"

vedi letture

"Nostalgia della Serie A dei tempi d’oro? Quella dei campioni autentici e delle fortissime emozioni? Tranquilli: per gli abbonati alle pay tv e allo stadio la Lega calcio sta preparando un super programma: Techetechetié, una serie di videoframmenti tratti dallo sterminato archivio del pallone che conduce gli appassionati in un viaggio nel passato alla riscoperta di tornei storici e fuoriclasse indimenticabili. Altro non ci resta. O, almeno, così sembra in questa estate di privazioni, epurazioni e shock". Comincia così l'editoriale scritto oggi da Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport per analizzare gli ultimi pesanti addio alla Serie A.

L'analisi del direttore del quotidiano romano parte dal fresco addio di Paulo Dybala alla Roma: "Se ne va anche Paulo Dybala. Insieme a Szczesny, Chiesa, Giroud, Zirkzee, Calafiori, Luis Alberto, Immobile e, forse, Osimhen. Prosegue inarrestabile l’impoverimento tecnico e emotivo di un campionato che non riesce a far crescere i giovani italiani e si libera volentieri dei pochissimi fenomeni in grado di insegnare qualcosa a chi, tra i nostri ragazzi, ha la fortuna di essere preso in considerazione da allenatori e società".