Zazzaroni ironizza: "Voglio quello che Gasperini dà ai suoi all’intervallo. Spinaci?"

"Voglio quello che Gasperini dà ai suoi all’intervallo, e non è il tè caldo di Caressa: noccioline di Superpippo?, spinaci di Braccio di Ferro?". Scrive così Ivan Zazzaroni nel suo editoriale per il Corriere dello Sport all'indomani di una nuova grande prestazione nella ripresa della squadra bergamasca. Letteralmente "impressionanti per facilità di corsa, rapidità nelle ripartenze, precisione e crudeltà anche” aggiunge Zazzaroni.