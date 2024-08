Zazzaroni sul CdS: "Ecco il Conte che ci piace di più, ma ora ADL non lo faccia incazzare"

Con un fondo sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato così l'avvio di campionato tra chi ha già giocato e chi lo farà tra oggi e domani. Inizia con l'Inter, fermata sul 2-2 dal Genoa: "Ha perso due dei primi tre punti dopo aver dominato per 70 minuti, creato e colpito anche: all’Inter sono mancati i migliori Miki e Lautaro, Inzaghi ha però ritrovato un ferocissimo Thuram al quale per far bene è sufficiente sentire vicino-vicino il respiro pesante del Toro. L’Inter è quella che conosciamo: ha pagato solo un paio di distrazioni difensive ma nel complesso ha messo sotto il Genoa. La prima notizia è che i campioni sono già in temperatura".

Juventus: "Se Giuntoli e Motta volevano dare il senso del cambiamento radicale, dell’azzeramento para-filosofico, beh, devo ammettere che ci sono riusciti in pieno. Domani la prima panchina della Juve potrebbe essere questa: Perin e Pinsoglio, ovvero due portieri, Gatti, Rouhi, Savona, il reintegrato McKennie, Fagioli e Mbangula. Adzic e Milik sono indisponibili. Contro il Como, più che una panchina, basterebbe il ramo".

Napoli: "I 100 euro per entrare al ristorante stellato Conte adesso li avrebbe anche, solo che glieli hanno bloccati arabi, qatariani e inglesi. Perciò deve accontentarsi del menu degustazione: niente ordinazioni alla carta. Ieri abbiamo ritrovato il Conte che più ci piace e diverte: cazzutissimo, diretto e capace di far innamorare la tifoseria. Auguro tuttavia al Napoli di riuscire a evitare la fase due di Antonio, la versione incazzato come un bufalo".