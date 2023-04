Zazzaroni sul CdS: "Il bel Napoli ci permette di non parlare di campionato falsato"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, oggi sul quotidiano romano si esprime così

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, oggi sul quotidiano romano si esprime così: "I punti della Juve adesso sono 59. Sul campo, naturalmente. Volendo e dovendo fare le cose per benino, occorre sottrarre i 15 della penalizzazione, che il 19 di questo mese potrebbero anche esserle restituiti. E allora: 59-15+15 più tre mele, una cipolla e due carciofi fa sempre 59, nove più dell’Inter. Non è tutto: Allegri rischia però di perderne un’altra quarantina – dicono alcuni esperti – per effetto delle due inchieste che la procura federale sta conducendo (una, per la verità, l’ha appena chiusa: in settimana i deferimenti).