Zazzaroni sul CdS: "Napoli era la più attrezzata per lo Scudetto, ma ha limiti caratteriali"

Secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non c'è squadra più forte del Napoli in Serie A. E lo scrive su un fondo per il quotidiano oggi

TuttoNapoli.net © foto di Lorenzo Marucci Secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, non c'è squadra più forte del Napoli in Serie A. E lo scrive su un fondo per il quotidiano oggi: "Un bell’aiuto alle due “finaliste” l’hanno dato certamente il Napoli, l’Atalanta e la Juve. La squadra di Spalletti era la più attrezzata (opinione personale) ma proprio nel momento in cui ha pensato di poter centrare il bersaglio grosso, si è sciolta nei limiti caratteriali. Le altre hanno conosciuto la peggiore stagione: ad agosto Allegri e Gasperini le mani avanti le avevano comunque messe":