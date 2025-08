Zazzaroni sul CdS: "Solo il Napoli si è mosso con efficacia sul mercato, altre in difficoltà"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si sofferma sulle difficoltà delle big sul mercato, a eccezione del Napoli, partendo proprio dall'esempio del club azzurro: "Fin qui una sola società s’è mossa con efficacia e nel rispetto del 75% del piano di rafforzamento, il Napoli di De Laurentiis che, per inciso, ha il ds più giovane e l’allenatore più “stimolante”, pressante e aziendalista nell’accezione migliore: porta risultati.

Chi o cosa sta complicando sensibilmente la gestione del mercato di Juve e Milan. Non si può parlare di ritardi preoccupanti, dal momento che il circo chiuderà tra poco meno di un mese, ma tanto Tudor quanto Allegri sembrano condannati a pazientare ancora a lungo.

Anche Inter, Roma e Atalanta sono sufficientemente indietro. Le difficoltà di Juve e Milan risultano tuttavia più sorprendenti.

Il lavoro di Comolli è appesantito dalle zavorre dell’ultima stagione: deve scaricare giocatori prima di aggiungere qualcosa di suo. Non s’è ancora liberato di Weah, Nico Gonzalez e soprattutto di Vlahovic che, restando, potrebbe costargli un’altra quarantina di milioni. Possibile che un club come il Milan, che ha peraltro venduto benissimo Reijnders e Hernandez, non riesca ad arrivare al giocatore del Bruges? Chi frena e perché?