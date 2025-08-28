Conte non cambia e conferma l'11 di Sassuolo: la probabile formazione

Fabio Tarantino

Antonio Conte va verso la conferma dello schieramento esibito all’esordio contro il Sassuolo al Mapei: la formula con i Fab Four, con i quattro centrocampisti De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay tutti insieme in una sorta di 4-3-3 molto flessibile, o 4-1-4-1 che dir si voglia. Soltanto numeri: a contare sono i dati che raccontano lo spostamento di McT a sinistra e la conferma di Politano a destra, l’equilibratore a tutta fascia che in fase di non possesso, quando le esigenze lo richiedono, detta il passaggio a cinque. Il riferimento offensivo sarà Lucca. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. 