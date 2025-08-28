Elmas scelto come soluzione più vicina a Ndoye: il retroscena

Il Corriere dello Sport svela il motivo per cui alla fine il Napoli ha scelto di riportare a casa Elmas. C'è un motivo tattico e non solo. "Seicento giorni dopo, Elif Elmas.

Il grande ritorno si avvicina, lui non contempla altre soluzioni e il Napoli lo ha scelto ormai da tempo. Sì: Conte ha avallato la scelta di puntare su un jolly in grado di ricoprire più ruoli, a cominciare dalla casella sinistra del versante offensivo, così da completare la coppia con Lang. Alla maniera di Ndoye: in linea generale, tutto sommato, per caratteristiche, intensità e spessore fisico è probabilmente la soluzione più vicina. Elmas, in più, ha anche filamenti napoletani nel Dna: quattro stagioni e mezza, dall’estate 2019 a dicembre 2023, 189 partite tra campionato e coppe, 19 gol e 11 assist".