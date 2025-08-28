Gazzetta su Napoli-Champions: "Passaggio del turno minimo sindacale dopo mercato top"

"L’Inter è l’italiana più attrezzata, ma la più attesa è il Napoli". Lo si legge su La Gazzetta dello Sport in un focus sulla Champions con i sorteggi previsti oggi e gli azzurri che ripartono dalla terza fascia e quindi col rischio di un percorso complesso ma comunque avvincente: "L’Inter sa come si fa in Europa, il Napoli però arriva forte dello scudetto e di una tranquillità economica che ha permesso una campagna rafforzamento spettacolare non solo per gli ormai modesti standard italiani: Beukema, Lang, Lucca, De Bruyne, Marianucci, Milinkovic, Hojlund a un passo, un esterno supplementare se c’è l’occasione last minute. Il Napoli può permettersi un turnover sconosciuto in passato e Conte ha voglia di dimostrare che la corsa allo scudetto è compatibile con una bella Champions anche per lui.

Nessuno chiede di sollevare la coppa, ma il passaggio del turno è il minimo sindacale. Se poi fosse senza playoff... ".