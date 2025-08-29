Cds sul sorteggio Champions: "Napoli e Inter le meno fortunate"

"Alle nostre non è andata molto male, ma nemmeno molto bene. L’Inter e il Napoli, le meno fortunate, sono finite in campionatoni piuttosto impegnativi". Comincia così l'editoriale di Alberto Polverosi del Corriere dello Sport sul sorteggio di ieri in Champions: "Real-Juventus e Inter-Liverpool ci riportano alle vecchie indimenticabili edizioni della Coppa dei Campioni, al profumo di storie lontane e fantastiche.

Sullo stesso livello possiamo mettere anche Inter-Arsenal, Psg-Atalanta (molti ricorderanno che nella Champions del 2020, quella del Covid, la Dea all’89' stava vincendo 1-0 nei quarti di finale e avrebbe eliminato i parigini, che invece segnarono due gol in tre minuti), Napoli-Chelsea (anche qui, il ricordo che brucia di una eliminazione ai supplementari nella Champions 2011-12, Mazzarri in panchina) e anche Manchester City-Napoli. La lista delle partite del livello più alto inizia con Barcellona-Psg, poi Liverpool-Real Madrid, Chelsea-Barcellona, Psg-Bayern, Real-City. Sono tutte finali".