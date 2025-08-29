La proposta di Zazzaroni: "Lega, facciamo anche i posticipi di Serie A alle 18"

vedi letture

L'annuncio ieri da parte della Uefa e di Ceferin: dal 2026, la finale Champions alle ore 18 e non più alle ore 21. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel suo editoriale del giorno ha scritto: "Un orario all’inglese insomma, rispettoso delle esigenze di tutti.

Come sarebbe bello se l’indicazione fosse accolta dalla nostra Lega per armonizzare i posticipi del weekend! I benefici (enormi) interesserebbero certamente le famiglie che avrebbero la possibilità di organizzare serate meno bloccate, i settori ristorazione e intrattenimento (cinema, teatri, concerti) e non mi spingo fino alla possibilità per gli studenti di andare a dormire a orari decenti la domenica sera perché tutto s’è spostato in avanti e lo storico limite di Carosello, imposto per decenni ai più giovani, è caduto da quasi mezzo secolo. Le pay potrebbero infine riempire col calcio fasce orarie con controprogrammazioni meno forti: le prime serate delle generaliste costituiscono infatti una concorrenza spietata".