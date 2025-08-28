Meret-Milinkovic, la graticola è rovente: dalle parole di Alex alla scelta per Cagliari

vedi letture

Non c'è spazio per le finzioni: la lotta per la maglia da titolare tra i pali del Napoli è più che mai aperta. Alex Meret ha parlato del suo rapporto con il nuovo arrivato Vanja Milinkovic-Savic, un dualismo destinato a tenere banco per tutta la stagione. "Con Vanja c'è un buonissimo rapporto, di sana competizione", ha affermato il portiere azzurro.

L'arrivo di Milinkovic-Savic, pagato 22 milioni di euro per le sue doti da "portiere moderno" e abile con i piedi, ha acceso la sfida. Tuttavia - scrive La Gazzetta dello Sport - Meret non si scompone e la accetta. La graticola - si legge - resta rovente, ma Meret sembra accettare la sfida con la giusta mentalità. A chi toccherà contro il Cagliari?