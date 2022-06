Zerbin resta o va via? Giuntoli pronto a scommetterci: la posizione di Spalletti

Nove gol e tre assist con il Frosinone in Serie B, così Alessio Zerbin si è guadagnato la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nove gol e tre assist con il Frosinone in Serie B, così Alessio Zerbin si è guadagnato la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale. Il futuro potrebbe essere azzurro: azzurro Nazionale e azzurro Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Mancini lo ha fatto esordire contro l’Ungheria in Nations League: si tratta del quarto calciatore che veste l’azzurro della Nazionale senza aver mai giocato una gara in serie A. Un bel traguardo per l’attaccante piemontese. Su di lui è pronto a scommettere Giuntoli, Spalletti dovrà decidere se tenerlo in rosa o meno".