Zielinski, compleanno e addio al Napoli con un party in un locale sul mare

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski vivrà la sua ultima partita con la maglia del Napoli, se recupererà, nel match della prossima settimana con il Lecce. Prima, però, si anticiperà coi saluti, sfruttando il fatto che sia il suo compleanno per organizzare una festa. Lo scrive il Corriere dello Sport:

"Come quello di Zielinski, altro assente del Franchi e fermo da diverse settimane. Lui, sì, ha il destino già segnato: dal prossimo anno ripartirà dall’Inter. Domani brinderà ai suoi 30 in un locale sul mare e per lui sarà anche la festa dell’addio ad amici e compagni".