Zielinski salvato dal gol per i quotidiani: "Soffre all'inizio, non splende finché non segna"

Il primo gol di un calciatore del Napoli al Mondiale lo realizza Piotr Zielinski, decisivo nel successo della Polonia contro l'Arabia Saudita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo gol di un calciatore del Napoli al Mondiale lo realizza Piotr Zielinski, decisivo nel successo della Polonia contro l'Arabia Saudita. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7: "In sofferenza all'inizio, splende nell'azione del gol: apre per Cash, capisce che Lewa riuscirà a servirlo, segna". Voto 6,5 per Tuttosport: "Segna un gol pesante quando l'Arabia sembrava dominare". Infine il giudizio di TMW: "Sembrava un'altra gara anonima, in ombra, nascosto dietro le casacche verdi. Invece è un suo lampo a sbloccare la partita e a regalargli la gioia del primo gol a un Mondiale".