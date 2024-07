Foto Dimaro invasa dai tifosi: riempita anche la nuova tribuna laterale

Grandissima affluenza dei tifosi del Napoli in Val di Sole per il primo weekend del ritiro del Napoli.

Una marea azzurra ha invaso stamattina Dimaro. Grandissima affluenza dei tifosi del Napoli in Val di Sole per il primo weekend del ritiro del Napoli. Per la prima volta in questi giorni è stata aperta anche la nuova tribuna coperta laterale, che appare completamente gremita. Rappresenta una delle novità del ritiro di quest'anno, insieme al palco all'esterno del campo per le sessioni di autografi. Di seguito le immagini dai nostri inviati.