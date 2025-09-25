Live 5ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: torna Leao, novità Lookman

COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15:00

Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica, inoltre dopo la vittoria convincente in Coppa Italia può trovare posto in difesa Posch, così come per Addai sulla trequarti e Douvikas in attacco. Sponda grigiorossa, Nicola non ha intenzione di cambiare l'assetto con cui è ancora imbattuto: dunque ancora 3-5-2 con il tandem Vazquez-Sanabria, viste anche le condizioni precarie di Vardy; l'unica modifica in mediana, dove Collocolo ha subito un infortunio e quindi lo sostituirà Grassi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola

JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18:00

I bianconeri di Tudor si schierano con il solito 3-4-2-1 e solo una novità di formazione: Bremer torna titolare e Kalulu avanza a esterno di centrocampo; in attacco il solito ballottaggio Vlahovic-David. Per quanto riguarda gli orobici, Juric deve fare i conti con molti infortuni: in difesa viene adattato il 2008 Ahanor visto lo stop di Hien, stesso dicasi sulla fascia sinistra con Zappacosta che rimpiazza Zalewski; occhio in attacco dove può finalmente tornare titolare Lookman.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Musah, Zappacosta; Sulemana, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20:45

I sardi dovrebbero confermare in blocco la formazione che ha vinto lo scorso turno: dunque Pisacane con il 3-4-1-2, con Folorunsho alle spalle di Belotti e Sebastiano Esposito; ma occhio a Gaetano che insidia Deiola. Per quanto riguarda i nerazzurri, Chivu ripropone i titolari: riecco Sommer in porta, Bastoni in difesa e Lautaro Martinez in attacco; a centrocampo ballottaggio Sucic-Mkhitaryan.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito. Allenatore: Pisacane

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12:30

Nei padroni di casa, mister Grosso è orientato a schierare gran parte dell'undici dell'ultima giornata, la novità potrebbe essere a centrocampo dove Thorstvedt scalpita per tornare titolare, a scapito di Vranckx. Per i friulani, Runjaic dovrebbe scegliere ancora il 4-4-2, possibile novità Buksa in attacco e testa a testa tra Piotrowski e Zarraga in mediana.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Piotrowksi, Karlstrom, Atta; Buksa, Davis. Allenatore: Runjaic

ROMA-HELLAS VERONA, domenica 28 settembre ore 15:00

I giallorossi dopo il match di Europa League ritrovano Hermoso in difesa, mentre sulla trequarti va verso la conferma Pellegrini insieme a Soulé, con Ferguson centravanti. Negli scaligeri, Zanetti non è intenzionato a toccare la formazione che ha dato una gran prova contro la Juventus nello scorso turno: quindi fiducia alla coppia Giovane-Orban in attacco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15:00

Gilardino si è detto soddisfatto della prova contro il Napoli e quindi potrebbe confermare gran parte della formazione: la novità potrebbe essere sulla fascia destra dove torna Tourè. Sponda viola, Pioli fa ritorno alla difesa a tre: i ballottaggi principali sono in mediana con Nicolussi-Caviglia e Fazzini in vantaggio su Fagioli e Sohm; davanti Gudmundsson si candida per una maglia dal 1' con Piccoli in panchina.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Aebischer, Marin, Akinsamiro, Cuadrado; Nzola, Moreo. Allenatore: Gilardino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Nicolussi-Caviglia, Mandragora, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli

LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18:00

Di Francesco dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia vuole cercare di dare una svolta in campionato: si valuta l'inserimento di Ndaba come terzino sinistro e di Kaba a centrocampo. C'è la chiamata europea per i felsinei, quindi le rotazioni di Italiano dipenderanno dalla partita contro l'Aston Villa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20:45

Per la partita contro i campioni d'Italia, Allegri dovrebbe confermare la formazione dell'ultima di campionato, a eccezione del portiere che sarà Maignan rientrato dall'infortunio. Recuperato anche Rafa Leao, che inizierà dalla panchina salvo sorprese. Per quanto riguarda gli azzurri, Conte punterà sui fedelissimi anche se in difesa Buongiorno è out e giocherà Juan Jesus, accanto a lui da capire se Rrahmani è in condizione di partire titolare: è pre allertato Beukema. Ballottaggio in porta Meret-Milinkovic Savic, invece nessun dubbio sui Fab Four con Politano e Hojlund.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18:30

Nei ducali, Cuesta vuole dare fiducia al tandem d'attacco Cutrone-Pellegrino, sulla corsia destra tocca a Lovik con Delprato nei tre di difesa. Sponda granata, Baroni ha ritrovato Zapata che ha giocato una buona fetta di partita contro l'Atalanta: il colombiano scalpita per partire titolare ed è in ballottaggio con Simeone; riecco Ngonge dal 1'.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni

LAZIO-GENOA, lunedì 29 settembre ore 20:45

I biancocelesti sono in piena emergenza a centrocampo: quattro indisponibili e il solo Cataldi arruolabile. Dunque, Sarri valuta di adattare Gila (con Provstgaard dietro) e di inserire Pedro, disegnando una sorta di 4-2-3-1. I rossoblu invece si schiereranno con il solito modulo e con i consueti ballottaggi sulla trequarti: Malinovsyi, Ellertsson e Stanciu sono in vantaggio su Carboni, Vitinha e Messias.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Gila; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Sarri

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Stanciu; Colombo. Allenatore: Vieira