Ripartenza letale della Roma: Malen la sblocca subito

Roma subito in vantaggio con Malen, che al 7' sblocca il match dopo un'azione in ripartenza dei giallorossi. Errore di Spinazzola davanti, riparte la formazione giallorossa con due tocchi e lo scatto di Zaragoza. Bruciato Buongiorno in velocità e cross al centro per Malen, bravo ad anticipare Beukema e a bucare, di prima, Milinkovic-Savic.

