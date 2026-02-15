Ufficiale Atalanta, terapie per Raspadori e De Ketelaere: il report del club

Mattinata di lavoro in casa Atalanta all’indomani della sfida contro la Lazio. Lo staff tecnico ha organizzato una seduta differenziata, modulando i carichi in base al minutaggio accumulato nella gara disputata nella Capitale. Chi è stato maggiormente impiegato ha svolto un lavoro di scarico per favorire il recupero fisico, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente con un programma completo.

Situazione a parte per Giacomo Raspadori, che ha effettuato terapie in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici, e per Charles De Ketelaere, anche lui impegnato in un percorso terapeutico. La squadra tornerà in campo domani alle 11.30 presso l’Atalanta Training Center di Zingonia, con i primi quindici minuti della seduta che saranno aperti ai media.