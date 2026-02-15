CLASSIFICA - Il Napoli perde 2 punti dalla vetta ma tiene distante la Roma: giallorossi a -3

La stava perdendo due volte, il Napoli, al Maradona contro la Roma. Ma per due volte gli azzurri riprendono i giallorossi. La formazione di Antonio Conte riprende due volte quella di Gian Piero Gasperini, trascinata da una doppietta di Malen (secondo gol su calcio di rigore); l'ex Spinazzola e l'ultimo arrivato Alisson Santos, al primo gol in Serie A, siglano il 2-2 finale. In classifica gli azzurri restano al terzo posto tenendo a distanza i giallorossi, a -3 e quarti. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.