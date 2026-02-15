Ufficiale

Torino-Bologna, le formazioni: Marianucci titolare, Bernardeschi dal 1'

Torino-Bologna, le formazioni: Marianucci titolare, Bernardeschi dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Bologna, match delle 18 valido per la 25ª giornata di Serie A.

TORINO (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Marco Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano