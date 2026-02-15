Il Bologna torna a vincere dopo un mese! Torino ko in casa
Colpo esterno del Bologna, che espugna il campo del Torino con il punteggio di 1-2 e ritrova la vittoria in campionato a un mese dall’ultimo successo, ottenuto a Verona il 15 gennaio. La squadra di Vincenzo Italiano interrompe così una serie negativa di quattro sconfitte consecutive, rilanciando le proprie ambizioni. Continua invece il momento complicato per i granata guidati da Marco Baroni, contestati anche dal proprio pubblico.
Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, in un clima surreale dovuto alla protesta dei tifosi del Torino, con le curve dell’Olimpico praticamente vuote contro la presidenza Cairo. Nella ripresa la gara cambia volto: il Bologna passa in vantaggio con Moro, bravo a sfruttare un’azione avviata da Rowe, ma il Torino reagisce subito trovando il pari con Duvan Zapata, favorito dall’astuzia di Vlasic. A decidere l’incontro è però Santiago Castro, che al 70’ firma il definitivo 1-2 con una rete da centravanti puro. Nel finale i granata non riescono a imbastire una vera reazione, mentre il Bologna gestisce il risultato fino al triplice fischio.
