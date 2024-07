Accostato a Napoli e Inter, ora Gudmundsson può andare alla Fiorentina

La Fiorentina torna a pensare ad Albert Gudmundsson. Il giocatore era stato accostato in passato anche a Inter e Napoli. Sfumato l'obiettivo Zaniolo, che giovedì ha svolto le visite mediche con l'Atalanta, la viola è di nuovo sul calciatore islandese per il quale aveva già presentato una proposta importante nello scorso mercato di gennaio. Ci sono stati i primi contatti, anche se la società non ha ancora formulato un'offerta ufficiale al Genoa. Lo riporta la redazione di Sky Sport.