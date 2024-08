Accostato al Napoli, Amrabat ancora senza squadra: lo United cambia obiettivo

Accostato al Napoli, in uscita dalla Fiorentina, il futuro di Sofyan Amrabat è ancora tutto da decifrare: il centrocampista è rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United della passata stagione ed ora, pur riprendendo ad allenarsi con la Fiorentina, il marocchino resta in attesa dei Red Devils per tornare in Premier League.

Dalla Turchia però arriva la notizia, riportata da Fanatik, che la squadra di Ten Hag avrebbe fatto passi avanti nella stessa zona di campo per Sander Berge. A quel punto Amrabat dovrebbe trovarsi un'altra sistemazione.