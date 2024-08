Accostato al Napoli, Amrabat dimentica lo United: tolto dalla bio social

Il classe 1996 non sembra più rientrare nei piani della dirigenza dei Red Devils e anche lui sembra essersene fatto una ragione.

Che futuro attende Sofyan Amrabat? Ogni giorno che passa sembra portare più lontano il centrocampista marocchino della Fiorentina rispetto a un possibile ritorno nel Manchester United. Il classe 1996 non sembra più rientrare nei piani della dirigenza dei Red Devils e anche lui sembra essersene fatto una ragione.

Il marocchino accostato anche al Napoli, infatti, ha tolto la dicitura "Manchester United" dalla propria bio di Instagram e nel sito ufficiale del club inglese non compare più tra i giocatori in rosa. Che sia un indizio mercato? Difficile a dirsi visto che al termine della sessione estiva mancano ancora più di due settimane, ma nel frattempo Amrabat si appresta a vivere un inizio di stagione a Parma con indosso la maglia della Fiorentina.

E pure il suo attuale allenatore in viola Palladino, dopo l'amichevole con il Friburgo, aveva lanciato più di qualche segnale: "Con lui è nato un grande rapporto perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato perciò l'ho buttato in campo ed ha fatto una buona prova. Vedremo quello che succederà ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l'anno". Segnale che nel club c'è voglia di avere Amrabat.