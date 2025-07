Flop al Napoli, Okafor può finire in Turchia: dopo il Besiktas ci pensa anche Mourinho

Non c’è solo il Besiktas sulle tracce di Noah Okafor, attaccante in uscita dal Milan dopo il prestito al Napoli. Sull’esterno offensivo svizzero infatti nelle ultime ore si è inserito anche un altro club turco come il Fenerbahce di Mourinho che avrebbe chiesto informazioni ai rossoneri sul classe 2000. Il Milan avrebbe aperto alla cessione a titolo definitivo per una cifra fra i 10 e i 12 milioni di euro, ma avrebbe chiuso a un possibile prestito come riferito da Sportmediaset.

Okafor ha avuto una carriera dinamica, contraddistinta da un'abilità nel trovare la via del gol e una propensione a giocare in diverse posizioni offensive. Dopo essere cresciuto nel Basilea, dove ha collezionato 52 presenze e 7 gol tra il 2018 e il 2020, è passato al Red Bull Salisburgo. In Austria, dal 2020 al 2023, si è affermato come un prolifico attaccante, totalizzando 110 presenze e ben 34 gol tra campionato austriaco, coppe nazionali ed europee.

Nell'estate del 2023 è approdato al Milan, dove nella sua prima stagione (2023-2024) ha messo a segno 6 reti in 28 presenze in Serie A, con un totale di 36 apparizioni e 6 gol in tutte le competizioni. A febbraio 2025 è stato ceduto in prestito al Napoli, dove ha giocato 4 partite di Serie A senza segnare. Complessivamente, nella stagione 2024-2025, tra Milan e Napoli, ha disputato 15 partite di Serie A con 1 gol, 5 in Champions League e 1 in Coppa Italia.